Einbrecher in Barmbek auf frischer Tat ertappt

In einer Wohnung in der Hermann-Kauffmann-Straße in Hamburg-Barmbek hat ein Mann zwei Einbrecher gehört und der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten einen der Männer im Rübenkamp festnehmen, sein Komplize ist noch auf der Flucht. Die beiden Einbrecher hatten bei Einbruch der Dunkelheit Balkontüren und Fenster von zwei Wohnungen aufgehebelt. In den Wohnungen durchsuchten die Männer mehrere Schränke, gestohlen wurde allerdings nichts. Der 30-Jährige hatte sich zwischen Mülltonnen in einer Hecke versteckt und wehrte sich gegen die Polizei. Die Ermittler prüfen nun, ob die Männer vor dem Einbruch auch in eine nahegelegene Wohnung in der Oldachstraße eingestiegen sind.

