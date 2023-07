Ein Verletzter nach Explosion nahe des Hamburger Hauptbahnhofs

Stand: 19.07.2023 14:55 Uhr

Die Hamburger Polizei ist am Mittwochmittag nach St. Georg gerufen worden. An der Adenauerallee hatte sich eine Explosion ereignet. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.