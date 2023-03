Stand: 21.03.2023 06:15 Uhr Ein Verletzter nach Brand in Altona

In Altona hat es am Montagabend in der Holstenstraße gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren Holzbalken in einer Decke zwischen dem dritten und vierten Stock einer Wohnung in Brand geraten. Demnach erlitt ein Mensch Verbrennungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

