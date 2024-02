Stand: 18.02.2024 08:24 Uhr Ein Schwerverletzter nach Unfall mit Auto in der Hafencity

In der Hafencity hat es am Sonnabendnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Fußgänger ist in der Versmannstraße von einem Auto angefahren und an den Beinen verletzt worden. Der Hund des 41-jährigen Fußgängers überlebte den Unfall laut Hamburger Polizei nicht. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann bei Rot über die Straße gelaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.02.2024 | 08:00 Uhr