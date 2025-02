Stand: 21.02.2025 07:33 Uhr Ein Schwerverletzter bei Hochhausbrand in Rahlstedt

Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Hochhaus in der Straße Anklamer Ring ausgebrochen. Flammen schlugen gegen 22 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung im achten Stock. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz, um den Brand zu löschen. Ein Mensch wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. 30 weitere Bewohnerinnen und Bewohner kamen vorübergehend in einem Bus unter.

