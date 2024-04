Ein Mensch bei Brand in Hamburger Flüchtlingsunterkunft gestorben

Stand: 16.04.2024 14:21 Uhr

Bei einem Brand in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Rund 50 Feuerwehrleute löschten das Feuer in der Grunewaldstraße.