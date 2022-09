Stand: 29.09.2022 19:30 Uhr Ein Jahr "studienintegrierte Ausbildung"

Das Bildungsangebot "studienintegrierte Ausbildung" hat am Donnerstag einjähriges Bestehen gefeiert. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) informierte sich vor Ort, wie Praxis und akademische Theorie miteinander verbunden werden. An der Beruflichen Hochschule Hamburg in Borgfelde können junge Menschen mit Fachabitur eine Ausbildung und zugleich ein Bachelor-Studium absolvieren. Dafür kooperieren Berufsschulen, die neu gegründete Berufliche Hochschule Hamburg und 130 Unternehmen miteinander. Aktuell nutzen 230 Studierende das Angebot.

