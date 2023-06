Stand: 28.06.2023 08:55 Uhr Ein Drittel der Kreuzfahrtschiffe nutzen Landstromanlage Altona

Die Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal in Altona ist in diesem Jahr von einem Drittel der entsprechend ausgerüsteten Kreuzfahrtschiffen genutzt worden. Acht Versorgungen hat es laut Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) gegeben. Die beiden anderen Kreuzfahrtterminals - Steinwerder und Hafencity - sollen auch bald Landstromanlagen bekommen. Landstrom für Kreuzfahrtschiffe gilt als wichtiger Baustein für eine bessere Luft in Hafenstädten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.06.2023 | 08:00 Uhr