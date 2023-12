Stand: 28.12.2023 21:54 Uhr Eimsbüttler Glühweinstand spendet für "Hand in Hand"

Für die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugunsten von Menschen mit Behinderung gibt es einen weiteren Nachschlag. Wie bereits im vergangenen Jahr hatte der Glühweinstand "Muggelbude" auf dem Eimsbüttler Weihnachtsmarkt in der Osterstraße am zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet und spendet die Erlöse von diesem Tag "Hand in Hand". Dabei sind nach Angaben des Betreibers knapp 4.000 Euro zusammengekommen, die er aufrundet. Das Spendenkonto für die Aktion zu Gunsten der norddeutschen Landesverbände der Lebenshilfe ist noch bis zum 31. Januar geöffnet.

