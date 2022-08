Stand: 29.08.2022 15:00 Uhr Eimsbüttel will leuchtende Radwege testen

In Eimsbüttel sollen Radwege im Dunkeln bald von selbst leuchten. Die SPD-Fraktion im Bezirk beantragt, in einem Modellversuch, auf ausgewählten Strecken fluoreszierende Bodenbeläge aufzubringen. Die sollen gespeichertes Licht im Dunkeln wieder abgeben. Laut SPD-Antrag wird die Haltbarkeit und Leuchtfähigkeit auf etwa 20 Jahre geschätzt. Leuchtende Radwege gibt es unter anderem bereits in den Niederlanden, Polen und Großbritannien. Über den SPD-Antrag, dem sich bereits CDU und FDP angeschlossen haben, entscheidet am Donnerstag die Bezirksversammlung. | Sendedatum NDR 90,3: 29.08.2022 15:00