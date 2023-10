Eimsbüttel: SPD fordert öffentliche Wickelkonsolen auf Spielplätzen Stand: 25.10.2023 16:08 Uhr Junge Eltern kennen das Problem: Was tun, wenn man mit den kleinen Kindern im Park oder auf dem Spielplatz ist und dann das Baby wickeln muss? Alles zusammenpacken und ins nächste Cafe oder auf der Parkbank wickeln? Die SPD Eimsbüttel schlägt jetzt ein Pilotprojekt zum Outdoor-Wickeln in Hamburg vor.

Die Idee stammt von zwei Freiburgern. Sie waren es leid, dass Eltern losziehen mussten, sobald das Baby frische Windeln braucht - weg vom Spielplatz hin zu einer Wickelmöglichkeit in Restaurant, Café oder Bibliothek. Und Wickeln auf der Parkbank, das sei weder sicher, komfortabel oder gut geschützt.

Wickelboard mit Überdachung und Sichtschutz

Schließlich entwickelten sie das sogenannte Wickelboard: ein fest installierter Tisch aus wetterfestem Robinienholz und hochwertigem Edelstahl. Es verfügt über einen Sichtschutz, eine große Wickelfläche und eine Überdachung.

SPD fordert Wickeltische in Eimsbüttel

Paulina Reineke-Rügge, selbst junge Mutter und SPD-Abgeordnete in der Bezirksversammlung Eimsbüttel, ist begeistert. Sechs bis acht dieser Tische sollten auch in Eimsbüttel in Grünanlagen und auf Spielplätzen installiert werden. Wenn das Pilotprojekt gut ankommt, natürlich mehr, sagt die 29-Jährige zu NDR 90,3. Über den Antrag der SPD wird die Bezirksversammlung Ende des Jahres diskutieren.

