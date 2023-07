Stand: 31.07.2023 07:13 Uhr Eimsbüttel: Rentner fährt in Dönerladen an der Osterstraße

In Hamburg ist wieder ein Rentner in ein Geschäft gerast - wohl weil er Gas und Bremse verwechselt hat. Diesmal war der Unfall aber nicht in der Waitzstraße in Groß Flottbek, sondern in der Osterstraße in Eimsbüttel. Der 80-Jährige ist beim Ausparken gegen die Scheibe eines Dönerladens gefahren. Der Autofahrer und ein Imbiss-Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

