Stand: 16.06.2022 06:25 Uhr Eimsbüttel: Kinder entdecken Handgranate im Park

In Eimsbüttel haben Kinder beim Spielen eine alte Handgranate gefunden. Sie waren am Mittwoch in der Nähe des Parks "Am Weiher" und hatten einen Metalldetektor dabei. Der schlug Alarm, als er in die Nähe der Granate aus dem Zweiten Weltkrieg kam. Weil die Granate nicht transportiert werden konnte, sprengte die Feuerwehr sie vor Ort. | Sendedatum NDR 90,3 16.06.2022 06:00