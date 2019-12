Stand: 19.12.2019 21:07 Uhr - NDR 90,3

Eimsbüttel: Husen scheitert auch im zweiten Anlauf

Im Hamburger Bezirk Eimsbüttel ist die Wahl von Katja Husen zur Bezirksamtsleiterin auch im zweiten Anlauf gescheitert. Die Grünen-Politikerin erhielt am Donnerstagabend eine Stimme weniger als erforderlich. Ein erster Versuch, Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) durch Husen zu ersetzen, war bereits Ende November gescheitert.

Gätgens bleibt Bezirksamtsleiter

Bei der Wahl am Donnerstag erhielt die 43-Jährige wie schon im November nur 25 der erforderlichen 26 Stimmen - obwohl Grüne und CDU über 28 Stimmen verfügen. Grüne und CDU kündigten unmittelbar nach der gescheiterten Wahl an, dass sie keinen weiteren Versuch unternehmen wollen, ihre Kandidatin ins Amt zu heben. Damit bleibt Gätgens Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel.

"Das gibt's nicht"

"Das gibt´s nicht", rief Gätgens, nachdem auch der zweite Misstrauensantrag gescheitert war. Er hofft nun auf ein Ende des Streits mit den Grünen und der CDU. Er sagte NDR 90,3: "Ich hoffe, dass wir ab heute wieder zu einer guten Zusammenarbeite kommen. Das wird ein wenig Zeit dauren. Aber ich bin da zuversichtlich, möchte meinen Beitrag dazu leisten und gehe davon aus, dass es die Fraktionen auch tun werden."

Husen: "Es hat wieder nicht gereicht"

Husen verließ wortlos den Saal. Kurz danach zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. "Es hat wieder nicht gereicht, wieder eine Stimme", schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie werde sich nun wieder mit "voller Kraft" ihrem Job am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf widmen.

Neue Konstellation nach Bezirksversammlungswahlen

Gätgens war Ende 2016 für sechs Jahre als Bezirksamtschef gewählt worden. Die Grünen hatten jahrelang mit der SPD in dem Bezirk regiert. Bei den Bezirksversammlungswahlen im Mai hatten sie mit 37,2 Prozent der Stimmen ihr bestes Ergebnis in Eimsbüttel erzielt und sind dann eine Koalition mit der CDU eingegangen.

