Stand: 19.03.2025 21:19 Uhr Eimsbüttel: Feuer in Mehrfamilienhaus gelöscht

Die Hamburger Feuerwehr hat am Mittwochabend einen größeren Brand in Eimsbüttel gelöscht. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße hatten mehrere Mülltonnen gebrannt. Der Brandrauch zog laut Feuerwehr-Lagedienst ins Treppenhaus und mehrere Wohnungen. Fünf Menschen wurden mit Drehleitern von Balkonen gerettet. Ein Mensch kam ins Krankenhaus, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Insgesamt waren rund 65 Feuerwehrleute im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.03.2025 | 06:00 Uhr