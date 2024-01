Stand: 30.01.2024 20:43 Uhr Eilbek: Mann nach Verkehrskontrolle verhaftet

Einem 28-jährigen Mann ist am Dienstag eine Verkehrskontrolle in Eilbek zum Verhängnis geworden. Die Polizei stellte dabei fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte und sein Auto wegen technischer Mängel nicht mehr zugelassen war. Außerdem soll sich der Mann illegal im Land aufhalten, wahrscheinlich Drogen konsumiert haben und unter laufender Bewährung stehen. Der 28-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft.

