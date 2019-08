Stand: 30.08.2019 19:41 Uhr

Eier-Trick: Polizei sucht falsche Heilerinnen

Die Hamburger Polizei beschäftigt zurzeit eine kuriose Betrugsserie: Mit einem sogenannten Eier-Trick haben zwei falsche Heilerinnen im Südosten der Stadt mehrere Frauen um insgesamt mehr als 10.000 Euro gebracht.

Eine schwarze Flüssigkeit als böses Omen

Die Betrügerinnen sprachen offenbar gezielt russisch-stämmige Frauen auf der Straße an und sagten ihnen, dass sie verflucht seien. Als Beweis sollten sie ein selbstgekauftes Ei zerschlagen. Dieses tauschten die Betrügerinnen aber unbemerkt aus. Beim Zerschlagen lief dann eine schwarze Flüssigkeit aus - ein angeblich böses Omen für die Opfer. Um den Fluch aufzuheben, sollten die Frauen dann Bargeld am Körper tragen. Das übergaben sie den Heilerinnen, die es wiederum in ein Tuch wickelten und zurückgaben.

Im Südosten der Stadt aktiv

Dann kam das böse Erwachen: Die Opfer stellten später fest, dass das Geld heimlich gegen Papierschnipsel ausgetauscht worden ist. In einem Fall erbeuteten die Täterinnen dabei einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei vermutet, dass die beiden Täterinnen zurzeit im Raum Bergedorf aktiv sind. Am Mittwoch versuchten sie, eine 81-Jährige aus Lohbrügge zu betrügen. Die Frau wollte bereits all ihre Sparbücher für die Betrügerinnen auflösen, doch eine Bankmitarbeiterin rief die Polizei und konnte so die Übergabe des Geldes verhindern.

Die beiden falschen Heilerinnen konnten bisher nicht gefasst werden. Eine der Täterinnen ist laut Polizei etwa 60 bis 70 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, hat graue Haare - und eine Warze auf der linken Nasenspitze.

Polizei warnt vor falschen Heilerinnen NDR 90,3 - 30.08.2019 20:00 Uhr Ein böses Omen, Eier mit schwarzem Inhalt und Papierschnipsel in einem Tuch: Mit einem Trick haben zwei Frauen in Hamburg leichtgläubige Opfern um viel Geld gebracht. Finn Kessler berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.08.2019 | 20:00 Uhr