Stand: 10.02.2025 06:25 Uhr Eidelstedt: Messerangriff nach Autounfall

In Eidelstedt hat es in der Nacht zu Montag erst einen Verkehrsunfall und kurz darauf einen Messerangriff gegeben. In der Elbgaustraße in Höhe des S-Bahnhofs stießen zwei Autos zusammen – dann eskalierte die Situation offenbar. Der Unfallverursacher soll den anderen Beteiligten laut Polizei mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Messerangriff kam, ist unklar.

