Stand: 12.05.2022 06:30 Uhr Eidelstedt: Bürgerbeteiligung für Stadtteilzentrum gewünscht

In Eidelstedt sollen am Donnerstag Ideen gesammelt werden, wie das Zentrum des Stadtteils attraktiver werden kann. Zwischen 12 und 16 Uhr können Anwohnerinnen und Anwohner sich an einem Info-Pavillon mit Vorschlägen beteiligen. Insgesamt stehen für die Umbauten gut 670.000 Euro zur Verfügung. | Sendedatum NDR 90,3: 12.05.2022 06:30