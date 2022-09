Stand: 25.09.2022 09:12 Uhr Eidelstedt: Auto kollidiert mit Bus - Fahrer flüchtet

In Eidelstedt ist am Samstagabend an der Kreuzung Holsteiner Chaussee/Hörgensweg ein Auto mit einem Bus zusammengestoßen. Der Wagen durchbrach anschließend einen Zaun und prallte gegen eine Wand. Der Fahrer und seine Beifahrerin flüchteten. Die Polizei suchte bislang erfolglos nach den beiden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

