Stand: 29.06.2023 12:46 Uhr Eichbaumsee wieder zum Schwimmen freigegeben

Im Eichbaumsee in Hamburg darf wieder gebadet werden. Das teilte das Bezirksamt Bergedorf mit. Der beliebte See in den Vier- und Marschlanden war wegen Blaualgen die vergangenen zwei Wochen gesperrt. Blaualgen bilden Schlieren auf dem Wasser und können bei Menschen Durchfall, Hautreizungen und Erbrechen verursachen. Der Eichbaumsee war im Mai erstmals seit 15 Jahren wieder zum Schwimmen freigegeben worden.

