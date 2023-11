Stand: 20.11.2023 16:41 Uhr Ehemann nach Tod einer 36-jährigen Frau in Barmbek-Nord festgenommen

Nach dem Tod einer 36-jährigen Frau in Barmbek-Nord ist ihr Mann festgenommen geworden. Die Frau war vergangene Woche tot in der Wohnung in der Lauensteinstraße gefunden worden. Rechtsmediziner haben jetzt festgestellt, dass die Frau durch äußere Gewalt starb. Ihr 38-jähriger Mann steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Die Hintergründe sind noch unklar.

