Stand: 19.11.2022 16:18 Uhr Edmund-Siemers-Allee: Fahrgäste bei Bus-Vollbremsung verletzt

Weil ein Bus eine Vollbremsung machen musste, sind am Sonnabendmittag vier Fahrgäste in der Edmund-Siemers-Allee verletzt worden. Grund war ein Autofahrer, der mitten auf der Straße unerlaubt wenden wollte. Mehrere Fahrgäste in dem Metrobus der Linie 5 stürzten. Die Straße musste teilweise gesperrt werden, rund um die Grindelallee gab es lange Staus.

