Earth Hour: Hamburger Sehenswürdigkeiten am Samstagabend unbeleuchtet

Licht aus für den Klimaschutz: Das ist das Ziel der weltweiten Earth Hour. Am Samstagabend beteiligen sich etwa 600 Städte und Gemeinden in Deutschland daran, darunter auch Hamburg. So bleiben um 20.30 Uhr unter anderem das Rathaus und das Schauspielhaus für eine Stunde dunkel. Auch in anderen Ländern wird an vielen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten das Licht abgeschaltet, zum Beispiel am Kolosseum in Rom oder am Empire State Building in New York.

