Stand: 29.07.2019 07:50 Uhr

EU-Freizügigkeit: Hamburgs Wirtschaft profitiert

Mehr als 120.000 Menschen aus anderen EU-Ländern leben und arbeiten in Hamburg. Das geht aus einer Großen Anfrage der Grünen an den Senat hervor, die NDR 90,3 vorliegt. Hamburg profitiert damit insgesamt von der Arbeitnehmer-Freizügigkeit in der Europäischen Union.

Freizügigkeit: 120.000 EU-Ausländer in Hamburg NDR 90,3 - 29.07.2019 08:00 Uhr Autor/in: Gaertner, Andreas Etwa 120.000 Menschen in Hamburg kommen aus einem anderen EU-Land, um in der Hansestadt zu arbeiten. Das geht aus einer Großen Anfrage der Grünen hervor.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

EU-Fachkräfte für Pflege und Gastgewerbe

Filiz Demirel, die migrationspolitische Sprecherin der Grünen, erklärt angesichts der Zahlen zur EU-Freizügigkeit: "Ohne diesen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag würden unser Gemeinwesen und unsere Wirtschaft nicht funktionieren." Laut dem Senat kommen die meisten EU-Bürger aus Polen, gefolgt von Rumänien, Bulgarien und Portugal. Sie seien in Bereichen tätig, in denen Fachkräfte fehlen, etwa im Bauwesen, Gastgewerbe oder in Pflege- und Gesundheitsberufen. Prozentual gesehen arbeiteten sie sogar häufiger in Vollzeit als Deutsche.

Die Grünen betonen, dass die Bedingungen für die EU-Arbeitnehmer weiter verbessert werden sollten: Nötig seien zum Beispiel mehr Bildungsangebote und Anerkennung ausländischer Abschlüsse, so die Partei.

Mehr Arbeitnehmer aus Großbritannien

Auffällig sei der Zuwachs an Menschen aus Großbritannien, sagt Demirel. Fast 1.300 Briten hätten sich in den vergangenen Jahren einbürgern lassen. "Und das zeigt natürlich auch, dass die EU eine große Errungenschaft ist", meint die Politikerin. Hamburg profitiere davon, dass sich Menschen innerhalb der EU bewegen wollen und hierher kommen, um zu arbeiten: "Sie bereichern unsere Stadt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell."

Weitere Informationen Positive Bilanz auf dem Arbeitsmarkt im Norden Außer in Hamburg ist die Zahl der Arbeitslosen in den norddeutschen Bundesländern im Juni niedriger gewesen als vor einem Jahr. Bundesweit ist eine konjunkturelle Abkühlung spürbar. (01.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.07.2019 | 08:00 Uhr