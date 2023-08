EU-Asylkompromiss: Jasberg deutet Enthaltung im Bundesrat an Stand: 17.08.2023 14:56 Uhr Bei der Abstimmung über den EU-Asylkompromiss wird sich Hamburg im Bundesrat möglicherweise enthalten. Das hat Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg im Sommerinterview von NDR 90,3 und Hamburg Journal angedeutet.

Von Hamburgs SPD gab es Anfang Juni breite Zustimmung zu neuen Asylregeln in Europa - nicht zuletzt von Bürgermeister Peter Tschentscher. Ganz anders beim grünen Koalitionspartner: Der stößt sich besonders an der Idee von Asyl-Lagern an den EU-Außengrenzen. Jasberg sagte: "Wir haben jüngst auf unserem kleinen Parteitag noch mal klargestellt, dass wir diese Konzepte sehr stark ablehnen, weil wir sehen, dass sie konkret vor Ort zu keinen Verbesserungen führen."

Schleswig-Holstein will sich enthalten

Fraglich bleibt, ob Hamburg so dem Asylpaket im Bundesrat zustimmen könne. Das von CDU und Grünen regierte Schleswig-Holstein wolle sich enthalten. Das werde man auch in Hamburg diskutieren, sagte Jasberg.

Flüchtlingspolitik: "Wir werden das stemmen müssen"

Die derzeit wachsende Zahl an Flüchtlingen sei für Hamburg eine Herausforderung: "Ich glaube, dass wir das weiter stemmen werden und stemmen müssen. Aber tatsächlich sind wir darauf angewiesen, dass auch Mittel vom Bund bereitgestellt werden."

Bei der schwierigen Frage der Unterbringung leiste die Hamburger Sozialbehörde einen fantastischen Job, findet Jasberg.

