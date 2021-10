ETV eröffnet neues Sportzentrum am Lokstedter Steindamm Stand: 21.10.2021 15:31 Uhr Der Eimsbütteler Turnverband hat sein neues Sportzentrum im Hamburger Stadtteil Lokstedt eröffnet. Die Multifunktionsanlage mit Gastronomie und Kita zählt zu den größten Sportbauprojekten in Deutschland.

Knapp 8.000 Quadratmeter Fläche auf fünf Etagen bieten Platz für etwa 4.000 Breitensportlerinnen und -sportler. Im neuen Sportzentrum des ETV gibt es eine Turnhalle, ein Fitnessstudio, eine Sauna mit Dachterrasse, Räume für Sportkurse und eine Kletter- und Bewegungshalle . Außerdem sind eine Tiefgarage und Büros für die Vereinsverwaltung entstanden. Insgesamt hat das Projekt am Lokstedter Steindamm mehr als 20 Millionen Euro gekostet.

"Paradies für den Kinder- und Gesundheitssport"

ETV-Vorstand Frank Fechner nennt das neue Sportzentrum ein "Paradies für den Kinder- und Gesundheitssport". DOSB-Präsident Alfons Hörmann spricht von einem internationalen Leuchtturmprojekt. In den nächsten Tagen bietet der ETV zahlreiche Schnupperangebote in der neuen Sportanlage an.

AUDIO: ETV eröffnet neues Sportzentrum in Lokstedt (1 Min) ETV eröffnet neues Sportzentrum in Lokstedt (1 Min)

Anlage wird weiter ausgebaut

In den kommenden zwölf Monaten ist ein weiterer Ausbau geplant. Im Außenbereich sollen drei Tennisplätze, ein Kunstrasenplatz und ein Garten entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2021 | 15:00 Uhr