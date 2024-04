Stand: 04.04.2024 12:17 Uhr EC-Karten-Probleme in Hamburg sind wieder behoben

Bundesweit hat es am Donnerstagmorgen Probleme bei Zahlungen mit EC-Karte gegeben - so auch in Hamburg. Mehrere Banken, darunter die Haspa, die Commerzbank und auch die Volks- und Raiffeisenbanken, waren davon betroffen. Kreditkarten dagegen funktionierten. Mittlerweile soll die Störung behoben sein. Die Haspa bestätigte, dass ihre EC-Karten wieder benutzt werden können. Was technisch hinter der Panne steckte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.04.2024 | 12:00 Uhr