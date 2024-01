Stand: 18.01.2024 09:31 Uhr E-Scooter deutlich häufiger ausgeliehen als Leihfahrräder

Die ausleihbaren E-Scooter sind in Hamburg deutlich beliebter als Leihfahrräder. Die vier Anbieter von Elektrorollern zählten im vergangenen Jahr nach Angaben des Senats 11,3 Millionen Fahrten. Das Leihsystem StadtRad registrierte nach Angaben des Betreibers Deutsche Bahn dagegen nur rund 1,6 Millionen Ausleihvorgänge. Das bedeutet, dass Roller sieben Mal so oft wie die roten Leihfahrräder genutzt wurden. Die Verkehrsbehörde erklärte, es gebe in Hamburg rund sechs Mal so viele Leihroller wie Stadträder, pro Gerät sei die Ausleihzahl also grob vergleichbar.

