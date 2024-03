Stand: 18.03.2024 07:13 Uhr E-Scooter auf Gleise geworfen - S-Bahn stark beschädigt

In Höhe des Bahnhofs Klein Flottbek haben Unbekannte E-Scooter auf die Gleise geworfen. Der Fahrer einer S-Bahn sah das am Sonntagabend zu spät und fuhr darüber. Laut Hamburger Polizei blieben alle Fahrgäste und der Zugführer unverletzt. Allerdings wurde der Zug so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar.

