Stand: 27.06.2019 10:08 Uhr

E-Scooter-Verleih: DGB kritisiert Arbeitsbedingungen

Im Zusammenhang mit den neuen Elektro-Rollern äußert der Hamburger Gewerkschaftsbund scharfe Kritik. Grund sind die Beschäftigungsverhältnisse bei den Verleihfirmen der E-Scooter. Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger spricht von miesen Arbeitsbedingungen - vergleichbar mit denen bei den Paketzustellern oder Essens-Lieferanten.

Kritik an E-Scooter-Verleihern NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.06.2019 08:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Der Hamburger Gewerkschaftsbund kritisiert die Beschäftigungsverhältnisse bei den Verleihfirmen von Elektro-Rollern. Die schlechte Bezahlung sei unverständlich.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verdienst unterhalb des Mindestlohns

Pro eingesammeltem, aufgeladenen und wieder aufgestellten Elektroroller würden die Mitarbeiter maximal fünf Euro verdienen - eine Arbeit ohne soziale Absicherung und einem Verdienst unterhalb des Mindestlohns, so Karger auf Nachfrage von NDR 90,3. Sie spricht von einer Wildwest-Methode, die auch deshalb unverständlich sei, weil die Deutsche Bahn beim Stadtrad zeige, dass es anders gehe. Dort kümmerten sich nur festangestellte Mitarbeiter um die Räder.

Bei Anbietern selbst stößt die Kritik auf Unverständnis. Ihrer Ansicht nach handelt es sich nicht um einen Vollzeit-Job, sondern nur um einen Zuverdienst.

Linke bereitet Parlamentarische Anfrage vor

Die Linksfraktion in der Bürgerschaft will sich mit diesen Antworten nicht zufrieden geben: Sie bereitet eine Parlamentarische Anfrage an den Senat vor, um mehr über die Arbeitsbedingungen bei den Verleihfirmen zu erfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.06.2019 | 08:00 Uhr