Stand: 03.04.2023 12:56 Uhr E-Scooter: Tjarks bittet Fahrer um mehr Rücksicht

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hat Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern um mehr Rücksicht gebeten. Er kritisierte, dass viele dieser elektrischen Tretroller quer auf Gehwegen liegen. Dabei seien in Hamburg täglich sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verleihfirmen als auch der Stadtreinigung unterwegs, um falsch abgstellte E-Scooter zu entfernen. Das bevorstehende Verbot von E-Scootern in Paris wollte der Senator am Montag nicht kommentieren.

