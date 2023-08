Stand: 14.08.2023 16:59 Uhr E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Lübecker Straße ist ein Mann am Montagmittag schwer verletzt worden. Der 35-Jährige war auf einem E-Scooter unterwegs, als er auf Höhe Steinhauerdamm von einem anfahrenden Auto erfasst wurde. Offenbar war der E-Scooter-Fahrer bei Rot gefahren. Er stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

