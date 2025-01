Stand: 28.01.2025 07:06 Uhr E-Scooter-Fahrende halten oft nicht bei roten Ampeln

Viele E-Scooter-Fahrende halten oft nicht an roten Ampeln. Das ist bei Stichproben rausgekommen, die der ADAC an vier Kreuzungen in Hamburg gemacht hat. Von insgesamt rund 14.600 Verkehrsteilnehmenden fuhren fast 6,5 Prozent über Rot. Bei E-Scootern waren es demnach rund 16 Prozent.

