Stand: 20.03.2025 19:36 Uhr E-Roller-Fahrer in Hamburg-Dulsber angefahren

In Dulsberg ist ein Fahrer eines E-Rollers mit einem Auto kollidiert. Nach Angaben der Polizei hatte der Rollerfahrer am Straßburger Platz die Straße überqueren wollen. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst. Der Roller geriet unter das Auto, der Mann blieb aber augenscheinlich unverletzt. Er kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

