Stand: 21.01.2023 18:55 Uhr E-Auto fährt auf Linienbus auf - zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Elektro-Auto in Osdorf sind am Sonnabendmittag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Wagen gegen einen stehenden Linienbus. Weil die Aufprallgeschwindigkeit relativ hoch war, kamen die beiden Insassen des Pkw vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach Informationen des NDR Hamburg Journal soll die Feuerwehr zunächst Probleme gehabt haben, den stark beschädigten Wagen stromlos zu schalten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.01.2023 | 19:30 Uhr