Stand: 03.10.2023 21:19 Uhr Dutzende demonstrieren gegen Verschärfung der Flüchtlingspolitik

In der Innenstadt haben am Sonntagmittag mehrere Dutzend Menschen gegen eine Verschärfung in der Flüchtlingspolitik protestiert. Vor dem Rathaus kamen um kurz vor 13 Uhr laut Polizei 40 Menschen für eine unangekündigte Demonstration zusammen. Sie forderten unter anderem die Ablehnung der EU-Asylrechtsreform. Später schlossen die Demonstrantinnen und Demonstranten sich einer Kundgebung an der Binnenalster an: Dort wurden unter dem Motto "1.000 Boote in die Alster" Papierboote aufs Wasser gesetzt. Zu der Aktion hatten die "Initiative Seebrücke" und das "Bündnis solidarische Stadt Hamburg" aufgerufen. Sie forderten unter anderem sichere Fluchtwege nach Europa.

