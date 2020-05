Stand: 12.05.2020 18:23 Uhr - NDR 90,3

Dutzende demonstrieren für bessere Pflege

Dutzende Menschen haben am Dienstag - dem Tag der Pflege - vor Hamburger Krankenhäusern für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Das "Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus" verlangt, alle privat geführten Krankenhäuser zu enteignen und zu vergesellschaften.

Aufwertung und bessere Bezahlung

Der Asklepios-Konzern ist für das Bündnis ein Sinnbild für Lohn-Dumping und für Rendite auf dem Rücken von Personal und Patienten. Außerdem müssten die Pflegeberufe generell aufgewertet werden - dazu zähle eine bessere Bezahlung. Zwar ist die Lage in den Hamburger Krankenhäusern gerade sehr ruhig, weil durch die Corona-Krise viele Betten freigehalten werden müssen. Doch die Pflegekräfte befürchten, dass sich das spätestens dann wieder ändere, wenn es eine zweite Corona-Welle geben sollte und die Krankenhäuser dann an ihre Grenzen stoßen.

Auch die Gewerkschaft ver.di meldete sich am Tag der Pflege zu Wort: Sie kritisiert die zum Teil immer noch unzureichende Ausstattung mit Schutzausrüstung, geht aber in ihren Forderungen ansonsten längst nicht so weit wie das linke Pflege-Bündnis.

