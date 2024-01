Dutzende Kostümierte beim "Maskenzauber an der Alster" Stand: 27.01.2024 21:41 Uhr Ein Hauch Venedig liegt in der Luft: In der Hamburger Innenstadt flanieren dieses Wochenende Harlekine, Menschen auf Stelzen sowie Männer und Frauen in aufwendigen Kostümen und Masken.

Schon am Sonnabend konnten Besucherinnen und Besucher beim "Maskenzauber an der Alster" prächtige Umhänge, Damen in Reifröcken und Fabelwesen in Fantasiekostümen bestaunen. Dutzende farbenfrohe Kostümierte flanierten an den Colonnaden und an der Alster. Dabei posierten sie für die zahlreichen Fotografinnen und Fotografen und Schaulustigen.

Vorbild ist der "Carnevale di Venezia"

Der historische Karneval in Venedig, der "Carnevale di Venezia", ist mit seinen Masken, Tierkämpfen, Herkulesspielen und Feuerwerken der bekannteste neben denen von Florenz und Rom. Ausgehend von den italienischen Fürstenhöfen entwickelten sich seit dem Spätmittelalter immer prunkvollere Formen des Karnevals. Inzwischen wird der Karneval offiziell zehn Tage vor Aschermittwoch an einem Sonntag eröffnet.

Farbenprächtige Kostüme sind auch am Sonntag zu sehen

In der Hamburger Innenstadt wollen die Kostümierten auch am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr durch die Alsterarkaden und von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr durch die Colonnaden flanieren. Gegen 17.00 Uhr ist dort das große Abschlussdefilee geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Große Freiheit | 27.01.2024 | 10:12 Uhr