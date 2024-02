Stand: 01.02.2024 12:28 Uhr Dulsberg: Polizei findet 55 Kilo Marihuana in Transporter

In Dulsberg hat die Hamburger Polizei rund 55 Kilogramm Marihuana gefunden. Den Beamtinnen und Beamten war auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios eine Gruppe von Männern aufgefallen. Laut Polizei verhielten sie sich in der Nähe eines geparkten Transporters auffällig - und verschwanden dann. Die Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten das Fahrzeug daraufhin und fanden die in Umzugskartons verpackten Drogen.

