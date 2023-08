Stand: 26.08.2023 06:45 Uhr Dulsberg: Mann mit Machete angegriffen

Im Hamburger Stadtteil Dulsberg ist am Freitagabend ein Mann mit einer Machtee auf einen anderen Mann losgegangen. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der mutmaßliche Täter den Mann in seiner Wohnung in der Gebweiler Straße angegriffen. Nach der Tat nahmen Ermittlerinnen und Ermittler den 52-Jährigen dort fest.

