Dulsberg: Frau mit Schussverletzung am Kopf aufgefunden Stand: 20.07.2023 09:14 Uhr In Hamburg-Dulsberg ist am Mittwochabend eine Frau niedergeschossen worden. Tatverdächtig ist offenbar ihr Lebensgefährte.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 23 Uhr alarmiert. In einer Wohnung in der Elsässer Straße fanden sie eine 41-jährige Frau mit einer Schussverletzung am Kopf. Ein Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich um sie und brachten sie ins Krankenhaus. Dort wurde sie offenbar notoperiert. Laut Polizei ist ihre Verletzung lebensbedrohlich.

Lebensgefährte vor Ort festgenommen

Die Polizei nahm noch vor Ort einen 34-jährigen Mann fest. Er ist der Lebensgefährte der Frau. Er wurde mit Papiertüten an den Händen abgeführt. So sichert die Polizei in der Regel mögliche Schmauchspuren an den Händen eines Schützen. In der Wohnung fand die Polizei Medienberichten zufolge eine Schreckschusspistole.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.07.2023 | 10:00 Uhr