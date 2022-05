Stand: 24.05.2022 06:37 Uhr Dulsberg: Frau landet mit ihrem Auto in einem Hauseingang

In Dulsberg ist am Montagabend ein Auto in einen Hauseingang gekracht. Die Fahrerin wollte in der Dithmarscher Straße in eine Parklücke einparken. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und landete damit stattdessen in dem gläsernen Hauseingang. Die vier Insassinnen und Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Warum die Frau die Kontrolle über das Auto verloren hatte, ist unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 24.05.2022 06:00