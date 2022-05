Dulsberg: Autofahrerin kracht in Hauseingang Stand: 24.05.2022 19:11 Uhr In Hamburg-Dulsberg ist am Montagabend eine Frau mit ihrem Auto in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gefahren. Zwei Mitfahrerinnen wurden leicht leicht verletzt.

Bei dem Versuch, in eine Parklücke in der Dithmarscher Straße einzuparken, verlor die 55-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihren Automatik-Wagen. Das E-Auto schoss über den Gehweg und in den Eingang eines Wohnhauses. Zwei der drei Mitfahrerinnen verletzten sich leicht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Treppenhaus stark beschädigt

Den Unfallwagen stellte die Feuerwehr als Beweismittel sicher. Das Treppenhaus wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Die Statik des Hauses ist nach Angaben der Feuerwehr aber nicht beeinträchtigt.

