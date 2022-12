Stand: 15.12.2022 14:03 Uhr Dulsberg: 73-Jähriger von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger in Dulsberg angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Der 73-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte demnach am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr die Straße Alter Teichweg überquert und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der Autofahrer stoppte kurz, entfernte sich dann aber vom Unfallort, wie es weiter hieß. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

