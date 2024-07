Stand: 02.07.2024 17:35 Uhr Dulsberg: 38-Jähriger in Wohngemeinschaft erstochen

Am Montagabend ist in Dulsberg ein 38-jähriger Mann erstochen worden. Laut Polizei waren zwei Männer in einer Wohngemeinschaft in der Dithmarscher Straße in Streit geraten. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr wiederbeleben. Tatverdächtig ist ein 37-Jähriger.

