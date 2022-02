Druck in Tarifverhandlungen: Warnstreik mit Autokorso in Hamburg Stand: 15.02.2022 17:28 Uhr Am Dienstag ist bei mehreren Hamburger Firmen und Banken gestreikt worden. Arbeitsniederlegungen gab es in der Energiebranche sowie bei mehreren Bankfilialen.

Kurz vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen haben Beschäftigte von verschiedenen Hamburger Energieunternehmen mit einem Autokorso ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Zahlreiche Menschen waren einem Aufruf der IG Metall gefolgt und hatten sich mit rund 340 Fahrzeugen zu einem Autokorso zusammengeschlossen, wie eine Gewerkschaftssprecherin am Dienstag in Hamburg sagte. Im Anschluss kamen zudem rund 1.400 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Fischmarkt zusammen.

Sechs Prozent mehr Lohn plus Corona-Prämie gefordert

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten mehr als die bereits angekündigten Lohnsteigerungen sowie eine Corona-Prämie. So stehen bei der IG Metall rückwirkend von Februar an sechs Prozent mehr Geld sowie eine höhere Ausbildungsvergütung von 80 Euro pro Ausbildungsjahr bei einer Laufzeit von einem Jahr auf dem Zettel. In Hamburg sind laut der Sprecherin rund 3.500 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Die Gespräche gehen am Donnerstag in Berlin in die dritte Runde.

Warnstreik auch bei Hamburger Banken

Warnstreiks gab es auch bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und Unicredit sowie bei der Hamburger Sparkasse. Die Gewerkschaft ver.di fordert auch hier eine Lohnerhöhung von insgesamt sechs Prozent sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 1.500 Euro. Das letzte Tarifangebot vom Bundesverband Öffentlicher Banken hatte ver.di zurückgewiesen. Demnach hätten die Beschäftigten am Ende weniger Geld in der Tasche gehabt. Grund sei die Inflation. Diese war in Deutschland seit Jahrzehnten nicht so hoch wie im Moment.

