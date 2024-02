Stand: 05.02.2024 14:10 Uhr Drohanruf: Polizeieinsatz an Gymnasium in Wandsbek

Ein Drohanruf hat am Montag einen größeren Polizeieinsatz am Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Wandsbek ausgelöst. Der Anruf war am Mittag bei der Polizei eingegangen. Details gaben die Einsatzkräfte nicht bekannt. Vorsichtshalber wurde ein Großaufgebot an die Schule geschickt. Anzeichen für eine Bedrohung fanden die Beamtinnen und Beamten vor Ort aber nicht.

