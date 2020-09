Stand: 15.09.2020 11:09 Uhr - NDR 90,3

Drogentote in Hamburg: Höchster Stand seit knapp 20 Jahren

In Hamburg ist die Zahl der Todesfälle aufgrund von Drogenkonsum weiter gestiegen. Sie erreichte im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit knapp 20 Jahren, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU hervorgeht.

Demnach starben im vergangenen Jahr 81 Menschen in der Hansestadt an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das sind zehn mehr als im Jahr davor. Und es ist gleichzeitig das zweite Jahr in Folge, in dem die Zahl der Drogentoten über dem langjährigen Schnitt von rund 60 liegt. 2012 waren es sogar weniger als 50.

Auch bundesweit geht die Zahl nach oben

Mögliche Gründe für den Anstieg werden in der Senatsantwort nicht genannt. Allerdings ist der Trend nicht nur auf Hamburg beschränkt - auch bundesweit gab es im vergangenen Jahr mehr Drogentote. Verhältnisse wie Anfang der 90er-Jahre gibt es in Hamburg trotzdem noch lange nicht: Damals kamen in einem Jahr mehr als 180 Menschen durch die Folgen ihres Konsums von illegalen Drogen um.

Meistens sterben die Menschen nicht an einer einzelnen Droge wie Heroin, sondern am sogenannten Mischkonsum.

