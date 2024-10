Drogenlieferung an Hotelrezeption in Hamburg: Zwei Männer festgenommen

Stand: 10.10.2024 16:24 Uhr

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in einem Hamburger Hotel mit Hafenblick: Dort hat ein Drogenkurier am Mittwochmorgen ein Päckchen mit mehreren Kilogramm Marihuana an der Rezeption abgegeben.